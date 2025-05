Cermenate vince il derby U19 con Cantù e vola in finale regionale

C'era grande attesa per il derby "made in Brianza" che metteva in palio la finale del campionato U19 regionale maschile.

Accesa sfida, che derby per l'U19

A Seveso si sono affrontate Columbus Cantù e Virtus Cermenate in una semifinale secca che non ha deluso le attese e ha riservato forti emozioni. Prima parte di gara a vantaggio dei padroni di casa volati anche al + 18 all'intervallo. Poi, però, la Virtus guidata dall'ex tecnico canturino Antonio Visciglia ha cambiato marcia e ha prima impattato al 30' per poi allungare e andare a vincere nel finale meritandosi la finalissima contro il Curtatone che ha travolto i Tigers Milano. La finale 3°-4° posto sarà Cantù-Tigers. Tutte e quattro le squadre sono già qualificate anche per la fase interregionale.

Il tabellino del derby Columbus Cantù-Virtus Cermenate 75-82

Parziali: 28-18, 53-35, 62-62

Columbus Cantù: Sironi 7, Moscatelli 4, Rossi 16, Fossati 14, Pizzamiglio, Ventura 11, Malano 11, Ghirardi 3, Pozzi, Fortis 4, Ring 2, Martinalli 3. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Virtus Cermenate: Colombo 9, Bianchi 3, Terraneo, Lapetina F. 4, Lakicevic 15, Lapetina R. 9, Botta 15, Faggion 3, Bello 7, Marelli, Bargna 10, Camara 7. All. Visciglia.