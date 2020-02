Avvincente sfida di volley femminile sabato 15 febbraio 2020. Virtus Cermenate vince in casa contro l’Union volley Mariano.

Cermenate vince in casa

Cermenate vince in casa contro Mariano, facendo suo il derby comasco con un netto 3-0.

Buon avvio di primo set per le padrone di casa (4-1). Mariano accorcia (5-3) e si porta avanti (7-9). Ma è un fuoco di paglia. Dopo infatti qualche scambio giocato punto a punto fino al 12-12, è Cermenate ad allungare (15-12, 20-15), andando a chiudere il parziale 25-16.

Cermenate sempre in vantaggio

Nel secondo set sono nuovamente le virtussine a partire avanti (4-1, 6-3). Mariano non riesce a rientrare (10-5, 16-8) e per Cermenate è semplice gestire il vantaggio (17-12, 20-15) e chiudere il parziale 25-18. Nel terzo set partono avanti le ospiti (1-3). Cermenate impatta subito sul 3-3, poi si gioca punto a punto fino al 6-6, quando è la formazione guidata da Pietroni-Proverbio ad allungare (12-8, 15-11). Mariano non riesce a ricucire (17-13, 22-16) e Cermenate chiude senza problemi il parziale 25-16.

Prossima sfida

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita ad Arcore sabato 22 febbraio 2020 alle 21.