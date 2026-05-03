Cermenate vince la bella contro la Sanmaurense e vola in finale contro Lissone

Missione compiuta dalla Virtus Cermenate che vincendo gara 3 della semifinale playoff di serie C in casa contro la Sanmauerense Pavia si è qualificata per la finalissima che giocherà contro il Lissone.

La gara

La squadra gialloblù diretta da coach Lorenz Di Benedetto ha sfruttato a dovere il fattore campo e davanti ai suoi tifosi si è imposta nella bella molto combattuta contro il team pavese che ha provato fino alla fine a rimontare ma a volare in finale è stata la Virtus. Finale in cui Cermenate affronterà con il fattore campo a favore e al meglio delle tre gare il Lissone che ha eliminato la Conforama Varese per 2-0.

Il tabellino di gara 3 di semifinale Virtus Cermenate- Sanmaurense Pavia 65 – 54

Virtus Cermenate – Sanmaurense Pavia 78 – 74 Parziali 29-25, 42-40, 65-55 2 – 1

Virtus Cermenate : Molteni Mattia 21, Lucchini Andrea 11, Tresso Davide 11, Carioni Matteo 9, Verga Phuwin Simone 7, Bargna Giacomo 6, Molin Leonardo 6, Torriani Luca 5, Cairoli Luca 2, Campi Nicolò ne, Lapetina Federico ne, Lapetina Riccardo ne, All. Di Benedetto

Sanmaurense Pavia : Rossi Simone 20, Gay Dario 13, Brambilla Slessandro 10, Bruciamonti Stefano 8, Maghet Fabio 7, Crimeni Enrico 6, Ragni Alberto 6, Gatto Cristian 2, Pucci Davide 2, Alemanno Nicolò ne, Correggi Riccardo ne, Gavoni Tommaso ne, All. Fossati

Playoff del girone Nord Est

Parte alta del tabellone C

Prima semifinale: gara1 sabato 25 Conforama Varese-Lissone 76-79, gara 2 mercoledì 29 Lissone-Varese 77-64. Lissone in finale

Primo quarto: Conforama Varese-Legnano gara 1 sabato 11 aprile 89-72, gara 2 mercoledì 15, Legnano-Conforama Varese 71-80, serie 0-2, Varese in semifinale

Quarto quarto: Cerro-Lissone gara 1 sabato 11 aprile 65-75, gara 2 mercoledì 15 Lissone-Cerro 63-59, serie 2-0, Lissone in semifinale

Parte bassa del tabellone C

Seconda Semifinale: sabato 25 ore 21 Virtus Cermenate-Sanmaurense Pavia 75-65, gara 2 mercoledì 29 ore 20.30 Sanmaurense-Cermenate, eventuale gara 3 sabato 2 maggio ore 21 Cermenate-Sanmaurense 78-74, Cermenate in finale.

Secondo quarto: Virtus Cermenate-Milanotre gara 1 sabato 11 aprile 74-75, gara 2 mercoledì 15 Milano3-Cermenate 55-70, gara 3 Virtus Cermenate-Milanotre 87-68 serie 2-1

Terzo quarto: Sanmaurense-Pallacanestro Milano gara 1sabato 11 aprile 64-48, gara 2 mercoledì 15, Pallacanestro Milano-Sanmaurense 56-64, serie 0-2, Sanmaurense in semifinale.