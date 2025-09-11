Cermenate vince nel finale l’amichevole “derby” contro la Robur Saronno/PGC

Mercoledì da vivere a bordo campo quello di ieri, mercoledì 10 settembre: l’amichevole ha dato spettacolo.

Amichevole derby tra Serie B e C

Tra le tante amichevoli pre stagionali che si stanno susseguendo, ieri sera ne è andata in scena una davvero particolare al PalaRonchi di Saronno: la locale Robur, compagine di serie B interregionale composta da tanti Under19 del PGC Cantù, ospitava la Virtus Cermenate di Serie C. Per i padroni di casa diretti da coach Luca Ansaloni si è trattata della prima uscita di questa nuova stagione tutta da costruire e da vivere mentre per i gialloblù di coach Edoardo Pogliaghi era il quarto test precampionato. Ne è nata una bella partita combattuta che ha visto solo nel finale prevalere di misura per 71-66 la formazione ospite della Virtus ma tanti buoni segnali per entrambe le squadre. La Virtus tornerà in campo sabato 13 per un altro test a Legnano. Per la Robur Saronno con i giocatori Under19 di Cantù invece appuntamento per domani sera, venerdì 12 settembre per la presentazione ufficiale del roster (ore 20.45, PalaRonchi) e quindi sabato 13 per la seconda amichevole sempre in casa contro 7Laghi Gazzada alle ore 18.