Che avvio di playoff per Cantù Under17 che travolge Seregno 104-64 e vola ai quarti di finale

Dopo aver chiuso da imbattuta la prima fase regionale, la Generali Buelli e Rasero Cantù Under17 ha iniziato alla grande il suo cammino anche nei playoff lombardi.

La gara

Nella gara secca valida per gli ottavi di finale la squadra biancoblù diretta da coach Antonio Visciglia ha travolto in casa il Basket Seregno per 104-64 qualificandosi agevolmente per i quarti di finale. Un successo meritato e arrivato dopo una gara dominata fin da subito dai canturini che si confermano testa di serie numero 1 nel tabellone dei playoff lombardi e ora attendono di conoscere l’avversaria nei quarti di finale.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Basket Seregno 104-64

Parziali: 27-9, 54-34, 86-54

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 4, Villa 8, Castoldi 2, Zotti Pavlovic 11, Pizzamiglio 9, Ventura 20, Buzzi 2, Pozzi, Cozza 2, Fortis 16, Alexa 26, Martinalli 4. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Basket Seregno: Faccini 4, Bougassas, Molteni 5, Milani 2, Sorbara 2, Monguzzi 4, Baltaret 8, Pennati 18, Nasti, Gazzani, Teoldi 8, Rigamonti 13.