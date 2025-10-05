Che batosta all’esordio per l’Acqua San Berb

Ritorno in Serie A1 non poteva essere peggiore. L’Acqua San Bernardo Cantù non entra mai in partita e viene asfaltata al debutto in campionato per 109-69 sul campo della Dolomiti Energia Trentino.

La partita

Nel primo quintetto scelto da coach Brienza ci sono Gilyard, Bortolani, Sneed, Basile e Ballo. Sneed apre la stagione canturina con una schiacciata, ma Steward pareggia. Trento guadagna velocemente sette lunghezze di vantaggio, ma l’Acqua S.Bernardo rimane in scia grazie a Basile e Sneed. Okeke segna il canestro del -2, ma Mawugbe allontana nuovamente i biancoblù. Nel finale di quarto Trento allunga e chiude avanti 24-15.

Niang consegna alla Dolomiti Energia il primo vantaggio in doppia cifra. Cantù non riesce più a segnare e va sotto di sedici punti. Ballo e Ajayi sbloccano un’Acqua S.Bernardo che torna ad avere uno svantaggio inferiori alle dieci lunghezze dopo una tripla di Bortolani. Aldridge ferma il parziale canturino e i padroni di casa riprendono ritmo, tornando negli spogliatoi sul 46-30.

Steward è scatenato e per Trento arriva subito il +20. Gilyard prova a scuotere Cantù, ma i bianconeri gestiscono in modo più lucido i possessi e ritoccano ancora il conto del massimo vantaggio. L’Acqua S.Bernardo non riesce a cambiare passo e finisce sotto di trenta lunghezze. Il terzo quarto termina 75-42.

Ajayi e Gilyard provano a rendere meno pesante il passivo, ma Trento continua a segnare con grande costanza e Jones segna la tripla del nuovo massimo vantaggio a +40. I padroni di casa possono gestire fino alla sirena. L’Acqua S.Bernardo esce sconfitta 109-69

Il commento

“C’è veramente poco da commentare, oltre ai meritati e ovvi complimenti a Trento – ha commentato al termine coach Nicola Brienza – Noi siamo stati impresentabili sin dal primo quarto. Abbiamo cominciato la partita in un modo che non è all’altezza del campionato. Il risultato finale fa rumore, ma la fotografia della partita è il canestro di Hassan alla fine del primo tempo, quando avevamo tre falli da spendere e avevamo appena fatto un time-out chiedendo esattamente quello. Trovare qualcosa di positivo oggi è impossibile. L’unica cosa è che è meglio prendere un pugno fortissimo in faccia subito come questo, piuttosto che tanti piccoli pugni nelle prime giornate di campionato. Da domani con la squadra cercheremo di trovare cosa non è andata. Fortunatamente ci sono altre 29 partite e l’obiettivo è farsi trovare pronti in un modo diverso nelle prossime”.

Il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 109 – 69 (24-15, 22-15, 29-12, 34-27)

Dolomiti Energia Trentino: Steward 21, Jones 21, Niang 15, Jogela 7, Forray 1, Airhienbuwa 4, Cattapan 5, Mawugbe 10, Aldridge 11, Jakimovski 3, Bayehe 4, Hassan 7.

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 12, Bowden 14, Moraschini, De Nicolao, Ballo 9, Bortolani 12, Sneed 10, Basile 4, Ajayi 6, Okeke 2.

Arbitri: Valzani, Bongiorni, Dori.