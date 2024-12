Che rimonta Lurate: segna 3 triple negli ultimi 50" e batte l'Antoniana Como

Incredibile epilogo dell'anticipo giocato ieri sera e valido per il 9° turno d'andata del girone Ovest A del campionato di Divisione Regionale 2.

Un finale da non credere

Dopo quattro sconfitte di fila infatti la Kaire Sport Lurate Caccivio è tornata alla vittoria per 62-65 (12-16;30-26;44-37) ma nel modo più rocambolesco andando a sbancare il campo dell'Antoniana Como in un finale che verrà ricordato a lungo. A 50" dalla fine sul + 5 l'Antoniana ha avuto in mano ben 3 tiri liberi per chiudere i conti ma ne ha segnato solo 1 portando il vantaggio sul 62-56. A quel punto la Kaire si è riporta sotto di 3 punti con la tripla segnata da Cairoli a 30” dalla fine. Sul ribaltamento di fronte palla persa dai locali e recuperata da Lurate che con Rovelli ancora dall'arco ha impattato a 6” dalla sirena.

A quel punto l'Antoniana ha chiamato un doppio timeout per organizzare l’ultimo possesso ma al rientro in campo ha ancora perso immediatamente palla. Con 5” sul cronometro è stata allora la Kaire a chiamate sospensione sfruttandolo al meglio possibile: a 2" dalla fine infatti un glaciale Rovelli ha segnato ancora la tripla vincente che ha reso vano il tiro dell’Ave Maria da oltre metà campo dei padroni di casa che hanno così visto materializzarsi una clamorosa sconfitta. Stasera tocca a Figino e Villa Guardia in casa rispettivamente contro Laveno e Malnate,

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Figino, Daverio, Bosto 14; Laveno 12; GS Villa Guardia 10; Malnate, Busto Arsizio, Cassano Magnago 8; Antoniana, Gavirate, Cavaria,Kaire Sport Lurate Caccivio 6; Cucciago 2; Lonate Pozzolo 0.