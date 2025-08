Che sabato azzurro agli Europei: Acunzo in semifinale con l'Italia U18, Bernardi debutta con l'U20 femminile

Pallacanestro giovanile

I due cestisti brianzoli oggi in campo con le loro nazionali nei tornei continentali

Sabato da leoni per i cestisti lariani con la maglia azzurra.

Le gare

In campo oggi sia il canturino Thomas Acunzo che la cestista di Figino Ilaria Bernardi con le nazionali italiane nei rispettivi tornei continentali.

Agli Europei Under18 maschili, in corso di svolgimento a Belgrado, appuntamento per cuori forti quello che attende l'Italia del neo canturino Acunzo che alle ore 21 sfida la Spagna alla Stark Arena per la semifinale continentale e per provare a continuare il suo cammino imbattuto. L'altra semifinale alle ore 18.30 sarà Francia-Lettonia.

Risultati dei Quarti di finale

Francia-Slovenia 80 - 58

Turchia- Spagna 54 - 77

Italia-Serbia 95 - 66

Germania-Lettonia 79 - 80

Gli Azzurri

1 Riccardo Crestan 2007 198 Ala Orange1 Bassano

8 Matteo Accorsi 2007 192 Guardia Virtus Pall. Bologna

9 Patrick Hassan 2007 188 Guardia Aquila Basket Trento

13 Matteo Baiocchi 2007 196 Playmaker Virtus Bologna

14 Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Napoli Basket

18 Andrea Macrì 2007 202 Ala Reyer Venezia Mestre

22 Achille Lonati 2007 194 Guardia Olimpia Milano

23 Diego Garavaglia 2007 200 Guardia/Ala Olimpia Milano

25 Mattia Ceccato 2007 195 Playmaker Olimpia Milano

27 Simone Frashni 2007 215 Centro Montecatini

33 Cesare Placinschi 2007 204 Ala/Centro Aquila Basket Trento

35 Fallou Sow 2007 191 Guardia Orange1 Bassano

Oggi debutta Ilaria Bernardi agli Europei U20

Si apre oggi a Matosinhos in Portogallo il Campionato Europeo Under 20 Femminile per la cestista brianzola Ilaria Bernardi con la maglia dell'Italia. Le azzurre sono inserite nel girone D e debuttano stasera alle ore 21.30 contro la Polonia. Domani seconda sfida contro la Cechia alle ore 19.00 e lunedì 4 agosto ultimo impegno della prima fase contro i Paesi Bassi alle 14.00. Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

Le azzurre convocate

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia