Continua la scia di successi del Pool Cantù dopo che due suoi atleti, membri della Nazionale di ciclismo, sono saliti sul tetto d'Europa.

Che spettacolo il Pool Cantù: ancora podi per Juniores e Allievi

Lo scorso sabato, la formazione Juniores maschile è stata in Piemonte. Nella gara che si è conclusa a 1.850 metri di altitudine a Pian della Mussa il team canturino ha conquistato un ottimo quinto posto con il portacolori di Mozzate Alessandro Bonalda. Domenica, in quel di Gornate, Alessandro Dante ha concluso in ottava posizione i Traguardi Volanti e il Gran premio della montagna aggiudicandosi le classifiche finali.

Per quanto riguarda la formazione Allievi invece fantastica doppietta in quel di Mariano Comense con la vittoria di Jordan Vigbsti e il secondo posto di Julian Bortolami. Con il secondo posto di domenica, Bortolami è passato al comando della classifica del Giro della Provincia di Como che si concluderà a fine agosto con la tappa di Alzate Brianza e indossa anche la maglia di leader del Gran premio della montagna. La gara si è decisa con una fuga di sei concorrenti nata nel corso del primo giro e i due portacolori del Pool Cantù GB Team hanno controllato agevolmente il finale di gara.