Che successone l'Albero del Volley 2024: la carica dei 500 a Solbiate con Cagno

Che successone l'edizione 2024 di "Un Albero di Volley" la grande festa natalizia dedicata alla pallavolo giovanile che è andata in scena domenica 15 dicembre presso il Palasport Intercomunale con sede a Solbiate con Cagno.

L'evento

Alla manifestazione territoriale di Volley hanno partecipato ben cinquecento piccoli atleti in rappresentanza di 22 società della provincia di Como che si sono affrontati in tre categorie 3x3 riservate ai nati/e dal 2013a- 2018 (SWhite per i nati/e 2016-17-18, S Green per i nati/e 2014-15-16, S Red per i nati/e 2013-14-15) oltre al torneo 4x4 riservato agli Under12. Alla manifestazione sono intervenuti anche i vertici della pallavolo comasca capitanati dal Presidente del Comitato Territoriale della Fipav Lucio Amighetti e al termine delle gare è arrivato anche... Babbo Natale per la gioia dei giovani atleti.

Queste invece tutte le squadre che hanno partecipato a "Un Albero di Volley 2024": Lomazzo, Gs Montesolaro, Lezzeno, Young Sport, Binago, Olimpia Cadorago, Bellagio, Uggiatese, Ac Brenna, Cda Cacciatori delle Alpi, Nuova Team Appiano Gentile, Polisportiva Intercomunale, Colverde, Cabiate, Nadir Breggia, Bregnanese, Olgiate Volley, Fino Mornasco Junior, Villa Guardia, Como Volley, Sant'Agata.