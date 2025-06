Che tris per i Ravens Inverigo: ancora campioni Lombardi CSI, ora obiettivo tricolore

E ora chiamatela dinastia Ravens: i "corvi" di Inverigo hanno colpito ancora e domenica scorsa si sono confermati per il terzo anno di fila campioni lombardi del Basket CSI.

La dinastia Ravens ha colpito ancora

Come dicono oltreoceano i Ravens hanno centarto il loro "3-peat", il loro terzo titolo regionale consecutivo dopo quelli messi a segno nel 2023 e nel 2024. La squadra lariana diretta da coach Nicola Fumagalli, dopo aver già messo i bacheca il titolo di campione provinciale, nel weekend scorso ha fatto tappa a Capriolo per giocarsi le Final four lombarde di categoria. Sabato i Ravens hanno battuto in semifinale il GSO Lomagna per poi concedere il bis nella finalissima di domenica quando hanno travolto i Roosters Molteno (già battuti anche nell'atto conclusivo del campionato provinciale) con un netto 72-30. Questo ennesimo titolo permette ai Corvi di qualificarsi per le finali nazionali di metà luglio dove punteranno al bersaglio grosso e al sogno tricolore come ammette capitan Marco Corbetta: "Siamo orgogliosi di aver conquistato, per il terzo anno consecutivo, il titolo di Campioni Regionali, un “3peat” al quale pochissime squadre sono arrivate. Devo fare i complimenti a tutta la squadra, a coach Fumagalli e alla dirigenza perché fin qui abbiamo fatto una stagione che rasenta la perfezione, con il primo posto in campionato, il titolo provinciale e una final four regionale straordinaria. Ora ci attende la sfida delle Finali Nazionali, il nostro obiettivo da inizio anno. Sappiamo che il livello sarà altissimo e troveremo le migliori formazioni d’Italia ma il gruppo è molto carico e motivato. Arrivati a questo punto sentiamo il dovere – e l’ambizione – di provare a raggiungere il sogno tricolore. Vincere lo Scudetto sarebbe il coronamento di un percorso straordinario che questo gruppo sta facendo da anni".

Sulla stessa lunghezza d'onda Matteo "Tilla" Amoroso: "Che dire, un gruppo fantastico che da 3 anni ci vede protagonisti di questo campionato sia a livello regionale che a livello nazionale. Ce la giocheremo fino in fondo anche quest'anno, cercando di portare lo scudetto ad Inverigo. Siamo pronti e carichi per giocarcela alla pari con tutti, sapendo che a livello nazionale il livello sarà molto competitivo". Già carico e pronto per le finali nazionali è l'esperto Patrizio Riva ex giocatore della Pallacanestro Cantù e da qualche anno con i Ravens Inverigo: “La regola da applicare è semplice. Se facciamo più di 65 punti a partita non ci batte nessuno… quindi bisogna attaccare bene e difendere altrettanto bene. Se poi come nelle ultime partite facciamo 70-75 punti allora siamo imbattibili. Dobbiamo stare attenti perché le altre squadre sono attrezzate e magari sono mediamente più giovani , quindi corrono molto rispetto a noi”.