Che weekend, il PGC centra un tris di vittorie con l'U13, U14 e U17

Weekend esaltante per il PGC, Progetto Giovani Cantù che ha brindato a uno strepitoso tris di successi casalinghi con i cestisti della sua cantera.

PGC con un tris vincente

Ancora a segno gli Under17 regionali della Ceam che in casa hanno vinto il derby contro la Virtus Cermenate per 68-48 così come gli Under14 Gold che hanno stoppato il Mago per 98-66. A chiudere il tris ci hanno pensato i baby Under13 griffati Geneco che hanno superato a domicilio i pari età del Basket Academy Ticino per 64-50.

Under17 Regionali

Il tabellino di Ceam Cantù-Cermenate 68-48

Parziali: 21-23, 35-33, 58-36

Ceam Cantù: Sampietro 3, Imperiali 10, Terzaghi 7, Saldarini, Invernizzi, De Lucca M. 12, Olgiati 1, Varani 7, Cozza 12, De Lucca A. 11, Corti 2, Mutlu 3. All. Rumi, Vice All. Besio.

Virtus Cermenate: Cattaneo, Passeri, Lechanoine 4, Soncin 5, Rossi 3, Raimondi 6, Toffoli, Mammone 20, Greco, Carlotta 11, Pessini 1. All. Fioretti.

PGC, Under14 Gold Il tabellino di Uniweb Cantù-MAGO Basket 98-66

Parziali: 18-21, 51-38, 66-55