Chiappafreddo conquista l’Europa con la Nazionale di volley Under 22

Mauro Chiappafreddo, ha coronato il sogno di una vita con la nazionale Under 22 femminile, conquistando il titolo europeo. Nella calda atmosfera di un palazzetto gremito, le emozioni hanno travolto non solo le giocatrici sul campo ma anche lo staff tecnico, tra cui un Chiappafreddo visibilmente commosso.

Chiappafreddo: "La più bella vittoria della mia carriera"

"È stata la vittoria più bella della mia carriera - ha dichiarato - sentire l'inno nazionale cantato da tutti i tifosi mi ha toccato profondamente. Indossare la maglia della Nazionale è un'esperienza unica, e condivido questo successo con i miei affezionati tifosi e i dirigenti di Albese, che mi hanno sempre sostenuto".

Gli elogi del presidente della Tecnoteam

Il presidente della Tecnoteam di Albese con Cassano, Graziano Crimella, non ha risparmiato parole di elogio per il proprio allenatore: "Ho conosciuto Mauro da avversario tre anni fa a Catania dove giocammo il primo anno di A2 e me ne sono subito innamorato. Ho visto con quale competenza, ardore trasmetteva alle sue ragazze. Volevo una persona matura e un tecnico che avesse esperienza. Ebbene dopo aver conosciuto l’allenatore ho conosciuto l’uomo. Un uomo che corrispondeva esattamente alle caratteristiche che volevo ossia competenza, professionalità, educazione e carisma. Solo dopo due anni ad Albese ha ottenuto risultati strabilianti da un punto di vista sportivo arrivando per un non nulla a disputare le semifinali per la A1".

