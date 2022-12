Chiara e Giorgia, campionesse d’Europa e studentesse da lode

Le giovani arosiane vincono gli Europei di pattinaggio e primeggiano anche nei loro percorsi scolastici.

Lo sport e lo studio

Il massimo dei voti a scuola, il migliore dei risultati nello sport. L’estate delle sorelle Chiara e Giorgia Caramaschi è iniziata come meglio non avrebbero potuto desiderare, tra una soddisfazione e l’altra. Per entrambe inizierà un nuovo capitolo di vita, almeno in ambito accademico, ma non prima di aver affrontato un altro evento sportivo di grandissima importanza.

Le sorelle arosiane sono diventate campionesse europee di pattinaggio gruppi, nella categoria Sincro Senior, imponendosi nella prova di Forlì. E’ il secondo successo consecutivo a livello continentale, che assume un valore ancora più speciale: "è stato molto emozionante vincere davanti al pubblico italiano".

Una vittoria di squadra e non singola

"Avevamo la responsabilità di vincere da campionesse italiane e di confermarci migliori in Europa dopo l’anno scorso, ma stavolta con più avversarie".

Chiara, 22 anni, e Giorgia, 19, hanno gareggiato insieme e condiviso l’emozione di diventare campionesse d’Europa:

"Quando abbiamo saputo di aver vinto abbiamo iniziato a saltare di gioia, poi siamo andate a festeggiare con un tuffo in mare. È una grossa soddisfazione da condividere con le compagne, una vittoria di squadra e non singola".

Settimane perfette per la famiglia Caramaschi

Accanto alla loro straordinaria carriera sportiva, le sorelle Caramaschi sono riuscite a ottenere importanti soddisfazioni anche a scuola. La più giovane, Giorgia, ha terminato la maturità poche settimane prima degli europei, prendendo 100 e lode. Il 26 giugno discuteva il suo esame orale, una settimana dopo le veniva comunicato il voto. Poi il viaggio a Forlì e il titolo di campionessa europea:

"Non poteva andare meglio, sono partita più leggera".

Il 4 luglio invece Chiara, la sorella maggiore, ha terminato il suo percorso di studi nella facoltà di Illustrazione e animazione allo Ied. Il voto, neanche a dirlo, è stato 110 e lode. Due settimane perfette per la famiglia Caramaschi, che ha preso il massimo dei voti nel concludere il rispettivo percorso e conquistato i campionati europei di pattinaggio:

"Merito anche della nostra famiglia, che ci ha sempre supportato, e dei nostri coach e coreografi Paola Biella e Roberto Riva. Li vogliamo ringraziare, non sarebbe stato possibile senza di loro".

Il prossimo obiettivo per entrambe saranno i mondiali, che si terranno a Buenos Aires, in Argentina, a ottobre. Un altro appuntamento imperdibile, per completare il cerchio e ottenere l’unico titolo nazionale e internazionale che manca alla loro incredibile carriera.

Un esempio per i giovani

Di certo la loro storia serve anche per mandare un messaggio ai giovani: conciliare sport e percorso accademico è possibile. Anzi, per certi versi vantaggioso:

"Se c’è la forza e la voglia di farlo, si possono fare entrambe le cose. Aiuta moltissimo nell’organizzazione, apre la mente e permette di aumentare l’autostima. Quando riesci a completare tutti i tuoi obiettivi senza rinunciare a nulla hai più fiducia in te stesso".

La loro storia di passione e forza di volontà ne è un esempio concreto.