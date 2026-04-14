Chiude la regular season Erba prima, anche Rovello e Cabiate a segno e ai playoff

Chiusura trionfale della regular season per le tre squadre lariane nel campionato di Divisione Regionale 1.

I traguardi

Tutte e tre a segno infatti le nostre portacolori nell’ultimo turno del girone di ritorno che si è giocato nel weekend. Aveva aperto le danze il Rovello Porro che nell’anticipo casalingo aveva regolato il fanalino Morbegno. Ieri invece più difficile il successo esterno della capolista Le Bocce Erba che espugnando in rimonta Lecco ha conservato la pole position per i playoff. Colpo corsaro anche per Cabiate che ha sbancato Varedo conquistando anche l’accesso ai playoff. In settimana il calendario ufficiale del 1° turno dei playoff.

I tabellini delle squadre lariane:

Basket Lecco – Le Bocce Erba 59-63 Parziali 17-14, 31-26, 44-49

Erba: Stefano Cagnazzo 16, Gianluca Corti 14, Francesco Baruffini 10, Francesco Caimi 5, Giorgio Sivaglieri 5, Alex Clerici 4, Francesco Stillo 4, Fabio Caviezel 3, Andrea Ratti 2, Alessandro Allevi n.e., Marco Spreafico ne, Federico Maspero ne. All. Bocciarelli.

Basket Rovello – Morbegno 70 73-57 Parziali 23-16, 39-27, 59-36

Basket Rovello: Borsani Riccardo 13, Figini Leonardo 12, Caccia Luca 11, Canton Marcello 10, Bosa Andrea 7, Castiglioni Filippo 7, Donegà Luca 5, Rebussi Pietro 2, Losa Riccardo 2, Francesco Marcolongo 2, Davide Marzorati 2. All. Monti.

Pol. Varedo – Pall. Cabiate 48-62 Parziali 8-15, 27-24, 37-45

Pall. Cabiate: Angelo Bassi 14, Loris Dascola 10, Daniele Pessina 8, Andrea De Piccoli 7, Davide Passero 7, Pietro Strambini 6, Alessandro Borghesi 4, Matteo Veggetti 4, Riccardo Gromero 2, Pietro Minotti n.e., Davide Busnelli n.e. All. Colombo.

I risultati del 13° turno ultimo di ritorno girone B

Venerdì 10 aprile Binzago-Agrate 68-60, Rovello-Morbegno 73-57; domenica 12 Villasanta-Vimercate 70-46, Sondrio-Civatese 67-80, Lecco-Erba 59-63, Varedo-Cabiate 48-62, Nibionno-FL Monza. 58-75

La classifica finale del girone B, DR1

Le Bocce Erba, Villasanta 42; Agrate 38; Vimercate, Binzago 36; Lecco 34; Rovello Porro 28; Monza 24; Cabiate, Civatese 22; Nibionno 18; Varedo 14; Sondrio, Morbegno 4.