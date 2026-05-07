Chiusi i quarti, in semifinale volano Leopandrillo, Figino, Cabiate e Cadorago

Si sono completati i quarti di finale dei playoff nel girone H lariano del campionato di Divisione Regionale 4. Come pronostico Leopandrillo Cantù e Figino hanno superato i rispettivi ostacoli Bar Pinocchio Como e Antoniana Como con un secco 2-0. Doppio successo meno scontato invece per il Cabiate che dopo aver battuto in casa i Socco Angels Fino si è ripetuto anche ieri sera vincendo di misura e qualificandosi per la semifinale. Obiettivo centrato ribaltando il pronostico dall’Olimpia Cadorago che dopo aver vinto 53-43 la gara d’andata in casa è riuscita a difendere il vantaggio in trasferta perdendo solo di 3 punti contro la terza forza, il Circolo Ricreativo Finese, e festeggiando una qualificazione davvero prestigiosa.

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.

Semifinali playoff girone H

Leopandrillo Cantù- Cabiate, Figino-Olimpia Cadorago.