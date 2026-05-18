Ciao capitano: Luca Butti saluta la Campi Reali

Dopo diciassette stagioni totali, delle quali tutte e quattordici quelle disputate in Serie A2 Credem Banca dalla sua squadra, il capitano Luca Butti saluta la Campi Reali Cantù. Una delle ultime bandiere rimaste nel mondo dello sport, il libero canturino si congeda dopo due promozioni, una retrocessione, e ben 379 incontri giocati nella serie cadetta, tutti con la stessa maglia. Questo lo pone al quinto posto nella speciale classifica dei giocatori più “fedeli”, dietro a mostri sacri come Francesco “Pupo” Dall’Olio e Luca Cantagalli. In più, in questa categoria, è stato anche il primo Libero Capitano, nella stagione 2021/2022.

“Ero un ragazzino quando arrivai a Cantù, all’età di 17 anni, pieno di sogni, speranze e tanta voglia di dimostrare. La Libertas mi ha permesso, in tutti questi anni, di vivere ogni giorno quella che è la mia più grande passione, che si è trasformata nel mio lavoro. Mi ha fatto crescere sia professionalmente sia umanamente, tra emozioni, gioie e delusioni sportive. Quanti ricordi e quante battaglie abbiamo affrontato insieme, tra campionati pieni di soddisfazioni e altri più difficili. Ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona, facendomi diventare quello che sono oggi. Ho sempre cercato di dare il massimo, sia in campo che fuori. Ricordo con molto piacere le stagioni in cui ho allenato nel settore giovanile, proprio per cercare di trasmettere la mia passione ai più giovani. Ora, dopo altri 17 anni, saluto con grande affetto quella che per me è stata la mia seconda casa, dove ho conosciuto e incontrato tantissimi amici e persone con cui ho condiviso questa fetta importante della mia vita. Cantù mi ha dato tanto in questi anni e spero di aver fatto altrettanto. Non posso che ringraziare il Presidente Ambrogio Molteni per la fiducia dimostratami, e chi come lui ha sempre creduto in me. Grazie, Cantù, è stato bellissimo!