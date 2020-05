Ciclismo annullata la Medio fondo “Fabio Casartelli” 2020

Ciclismo per l’emergenza Covid 19 salta una gara molto attesa in provincia di Como.

Ciclismo l’edizione numero 22 si correrà il 18 luglio 2021

Brutta notizia per il ciclismo e per i tanti appassionati delle due ruote anche della nostra provincia. Purtroppo vista l’emergenza Covid 19 è stato annullato uno degli appuntamenti molto sentiti sul territorio lariano e diventato ormai tradizionale: la medio fondo “Fabio Casartelli” organizzata dall’omonima fondazione in ricordo del grande campione nostrano scomparso 25 anni fa al Tour de France 1995, quest’anno non potrà essere disputata. La 22esima edizione si sarebbe dovuta svolgere nel prossimo luglio ma gli organizzatori non potendo garantire la sicurezza necessaria hanno deciso di rinviarla e programmarla per l’anno prossimo per il 18 luglio 2021.

Il comunicato ufficiale della Fondazione Fabio Casartelli

Albese Con Cassano (CO) 07.05.2020

Quest’anno ricorrono 25 anni dalla caduta di Fabio al Tour de France 1995 nella discesa del colle del Portet d’Aspet e molti ciclisti amatori si erano proposti di ricordarlo partecipando alla Medio Fondo che la Fondazione Fabio Casartelli, nata per mantenerne vivo il ricordo, organizza in Albese con Cassano, paese di origine di Fabio, da ben 22 anni e che si si sviluppa sulle strade di allenamento di Fabio nell’area del Triangolo Lariano con le salite della Onno, del Ghisallo e del mitico Muro di Sormano.

In occasione di questa ricorrenza, la Fondazione da quest’anno ha intrapreso la collaborazione con il Velo Club Eupilio del Presidente Antonio Molteni e con il Museo del Ghisallo di cui Molteni è Presidente.

Come tutti sanno, l’obiettivo della Fondazione nel mantenere vivo il ricordo di Fabio è sempre stato rivolto alla sicurezza in generale ed in modo particolare dei partecipanti alla Mediofondo, adottando tutte le misure possibili per evitare incidenti: partenza alla francese, classifica a squadre in base ai chilometri percorsi indipendentemente dal tempo impiegato e inserimento di classifica individuale esclusivamente su tratti cronometrati in salita, per disincentivare la velocità di percorrenza sul resto del percorso.

Purtroppo però, a causa della situazione sanitaria emersa in questi ultimi mesi (epidemia Covid 19) e dell’impossibilità di garantire la salute ai partecipanti, l’organizzazione della manifestazione, nella filosofia della sicurezza da sempre ricercata, a malincuore e con rammarico ha deciso di

annullare la Mediofondo “La Fabio Casartelli 2020 (22 edizione)

dando appuntamento a tutti per il prossimo 18 luglio 2021

