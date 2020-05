Ciclismo comasco che successo la gara virtuale dell’US Vertematese

Ciclismo comasco il 1 maggio si è svolta una competizione speciale per Allievi.

Ciclismo comasco ben 48 i giovani atleti che hanno partecipato all’inedita manifestazione

Il ciclismo comasco non si ferma e seppur virtualmente è tornata sui pedali. Ha infatti avuto successo la gara virtuale sul piattaforma ZWIFT organizzata venerdì scorso 1 maggio dall’US Vertematese e riservata alla categoria Allievi. Nello stesso giorno infatti ricordiamo che il club azzurro aveva organizzato il 60° Trofeo Caduti Vertematesi gara tradizionale riservata alla categoria Allievi annullata però per l’emergenza Covid 19.

L’Us Vertematese così ha deciso di organizzare un evento alternativo virtuale che di fatto ha avuto un grande successo visto che si sono iscritti ben 48 giovani atleti tesserati per società dei comitati di Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Trento, Bolzano, Umbria e provenienti anche dalla Svizzera. Da segnalare che è intervenuto anche il presidente regionale FCI Cordiano Dagnoni mentre BiciTV.it ha trasmesso in diretta YouTube la manifestazione. Per la cronaca solo 32 ciclisti hanno completato la gara che alla fine è stata vinta da Riccardo Archetti della Bustese Olonia che ha preceduto sul podio virtuale i compagni di squadra Filippo Turconi e Alessandro Cattani. Una evento che è piaciuto e che ha soddisfatto gli organizzatori della US Vertematese che hanno proposto una gara virtuale aspettando di tornare al più presto a gareggiare all’aria aperta.

