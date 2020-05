Ciclismo Comasco ecco l’elenco della gare sul territorio lariano rinviate o da definire

Ciclismo comasco la federazione FCI ha sospeso gli eventi agonistici fino al 1 giugno.

Ciclismo comasco molte corse sono ancora da definire altre invece già rinviate al 2021

Si apre ufficialmente oggi lunedì 19 maggio la seconda fase all’epoca del Coronavirus ma il ciclismo comasco di fatto da 4 maggio è già tornato in sella almeno per gli allenamenti individuali. Per le gare e gli impegni agonistici anche sul nostro territorio però bisognerà aspettare ancora un pò Purtroppo infatti la Federazione Italiana FCI a livello agonistico ha sospeso tutte le manifestazioni e le corse fino al prossimo 1 giugno. In provincia di Como il calendario agonistico è stato fortemente condizionato e sono state annullati parecchi eventi previsti in aprile e maggio. E’ giusto ricordare però anche l’elenco delle gare che hanno subito una modifica di programma anche nelle prossime settimane sul territorio lariano a causa dell’emergenza Covid 19.

– sabato 23 maggio 2020:

Cicloturismo a Turate- ID GARA 154946 rinviata a data da definire

– domenica 24 maggio 2020:

Giovanissimi a Magreglio – ID GARA 154741 rinviata a data da definire

– domenica 31 maggio 2020:

Allievi a Orsenigo – ID GARA 153933 – rinviata a data da definire

Esordienti a Orsenigo – ID GARA 153937 – rinviata a data da definire

Giovanissimi a Bizzarone – ID GARA 154752 – rinviata a data da definire

– domenica 12 luglio 2020:

Esordienti a Faloppio – ID GARA 154615 – rinviata a data da definire

Esordienti a Faloppio – ID GARA 154616 – rinviata a data da definire

domenica 19 luglio 2020:

Cicloturismo a Albese con Cassano – ID GARA 155103 – Rinviata al 2021

Cicloturismo a Albese con Cassano ID GARA 155104 – Rinviata al 2021