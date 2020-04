Ciclismo comasco, venerdì 1 maggio al via una gara virtuale giovanile

Ciclismo comasco: simpatica e inedita iniziativa promossa dall’US Vertematese.

Ciclismo comasco la corsa si svolgerà sulla piattaforma ZWIFT

E’ alle porte un evento agonistico seppur virtuale per il ciclismo comasco. Si sa che per l’emergenza coronavirus al fine di tutelare la salute degli atleti e di coloro che sono coinvolti nell’attività ciclistica, la Federazione Ciclistica Italiana ha annullato tutte le gare di tutte le specialità e categorie del calendario FCI fino al 30 giugno 2020, eppure per venerdì 1 maggio è previsa una gara giovanile virtuale che può interessare molti baby ciclisti nostrani.

L’Us Vertematese infatti ha organizzato una gara virtuale sulla piattaforma ZWIFT e riservata ai tesserati FCI della categoria Allievi che si svolgerà proprio la mattina di venerdì 1 maggio dalle ore 10.30. Un evento molto sentito dal club di Vertemate che proprio per quella data aveva già previsto una corsa Allievi saltata per l’attuale situazioni pandemica. In casa US Vertematese però non sono rimasti fermi e hanno voluto organizzare lo stesso l’evento in modo alternativo e virtuale come possibilità agonistica e di confronto per tutti gli Allievi (nati nel 2004 e 2005)

Per svolgere la gara Us vertematese utilizzerà la funzione “meetup” di Zwift

Gli interessati quindi per iscriversi alla gara dovranno prima inizia a seguire l’account Zwift dell’US VERTEMATESE, quindi scrivere alla società su Instagram (@u.s.vertematese) o in alternativa via mail (vertematese.zwift@gmail.com) al fine di ricevere il Meetup e di conseguenza essere iscritto alla gara.

Ecco come l’US vertematese procederà a classificare gli atleti che parteciperanno alla gara

Per poter essere classificato alla fine della gara l’atleta dovrà seguire questi passaggi:

1. Immediatamente dopo aver passato la linea del traguardo gli apparirà sullo schermo una scritta con il chilometraggio finale e il tempo impiegato per portare a termine la gara: dovrà fotografalo o fare uno screenshot

2. Inviare la foto attraverso instagram o via mail entro 10′ dal termine della gara

3. Gli organizzatori stileranno la classifica in base al tempo impiegato per terminare la prova

