Ciclismo femminile le giovani atlete della Bike Cadorago tornano in sella a Bovolone

Ciclismo femminile in gara per il Memorial Nadia Cortina le categorie Junior, Allieve ed Esordienti mattina e pomeriggio

Il ciclismo femminile torna in sella e si prepara a farlo anche una delle società nostrane più attive nel settore. Le ragazze delle tre formazioni della Bike Cadorago tornano a correre infatti, iscritte alle gare in programma per sabato 22 agosto a Bovolone, nel Veronese. Le prime a salire sui pedali saranno le Junior dirette da Giuseppe Sala che dalle ore 9.30 scatteranno attraverso il circuito cittadino interamente pianeggiante di tre chilometri da ripetere per ventisette volte per un totale di 81 chilometri. La gara, denominata Memorial Nadia Cortina – Trofeo Città di Bovolone, è una competizione di categoria Open e metterà di fronte le cicliste Junior ed atlete élite. Sullo stesso tracciato che vedrà all’opera in matinata le Junior, gareggeranno subito dopo nel pomeriggio anche le cicliste Esordienti che partiranno alle ore 15.30 per percorrere 30 chilometri e quindi le Allieve che saliranno in sella alle ore 17.00 per completare i 41 chilometri in programma.