Ciclismo il giro di Lombardia tornerà sulle strade di Como il 31 ottobre

Ciclismo l’unione ciclistica internazionale ha varato il nuovo calendario agonistico.

Ciclismo l’edizione 114 della “classica delle foglie morte” attraverserà come tradizione la nostra provincia

Buone notizie per il ciclismo e per gli appassionati del pedale lariani. L’Unione Ciclistica Internazionale ieri ha pubblicato il calendario UCI WorldTour e UCI Women’s WorldTour. La stagione che comincerà il 1° agosto con le Strade Bianche in tre mesi includerà ben 25 eventi tra cui otto gare a tappe, comprese Giro d’Italia, Toure de France e Vuelta di Spagna, ma anche 17 gare di un giorno. Tra queste spicca anche il Giro di Lombardia che vedrà la 114esima edizione attraversare come tradizione anche le strade della provincia di Como per la gioia dei tantissimi appassionati nostrani. Lo scorso anno sull’arrivo del lungo lago cittadino s’impose a sorpresa l’olandese Mollema davanti allo spagnolo Valverde. La classica delle foglie morte sarà uno degli ultimi appuntamenti del UCI WorldTour che si concluderà l’8 novembre con l’ultima tappa della Vuelta.

Il calendario WorldTour 2020

1 agosto: Strade Bianche (Italia)

5-9 agosto: Tour de Pologne (Polonia)

8 agosto: Milano-Sanremo (Italia)

12-16 agosto: Critérium du Dauphiné (Francia)

16 agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna)

25 agosto: Bretagne Classic – Ouest-France (Francia)

29 agosto -20 settembre: Tour de France (Francia)

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico (Italia)

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

29 settembre -3 ottobre: ​​BinckBank Tour

30 settembre: La Flèche Wallonne (Belgio)

3-25 ottobre: ​​Giro d’Italia (Italia)

4 ottobre: ​​Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

10 ottobre: ​​Amstel Gold Race (Paesi Bassi)

11 ottobre: ​​Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgio)

14 ottobre: ​​A Travers la Flandre (Belgio)

15-20 ottobre: ​​Gree – Tour of Guangxi (Cina)

18 ottobre: ​​Tour des Flandres (Belgio)

20 ottobre – 8 novembre: Vuelta Ciclista a España (Spagna)

21 ottobre: ​​Driedaagse Brugge-De Panne (Belgio)

25 ottobre: ​​Parigi-Roubaix (Francia)

31 ottobre: ​​Il Lombardia (Italia)

