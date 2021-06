Ciclismo la brianzola Beatrice Roda decima al campionato regionale Allieve

Ciclismo il weekend ha regalato un buon risultato per l'atleta della Bike Cadorago.

Ciclismo domenica 20 la giovane di Brenna si è distinta al “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” di Gorla Minore

Ancora una volta il Bike Cadorago è stato grande protagonista nel panorama del ciclismo lombardo. Ieri domenica 20 giugno, alcune atlete del Bike Cadorago hanno infatti partecipato ben figurando alle gare del “Trofeo Costruzioni Edili Pagani” di Gorla Minore, valevoli per l’assegnazione del titolo regionale lombardo. Sugli scudi sicuramente l’Allieva Beatrice Roda che si è distinta tra le 88 iscritte alla corsa di 66 km andata in scena in tarda mattinata. La sprinter lariana di Brenna è stata protagonista della competizione tagliando il traguardo in decima posizione nella top ten con le migliori atlete lombarde di categoria. Alla fine della gara il successo ha premiato con la maglia biancoverde di campionessa lombarda Federica Venturelli (G.S. Cicli Fiorin) che ha precedut0o Irma Siri, ligure del team emiliano G.C. Vo2 Team Pink e la piemontese Anita Baima (G.S. Cicli Fiorin Cycling Team).Da segnalare che tra le prime a salire insella sono state le Esordienti al via anche con Sara Mazza che ha percorso per tre volte il circuito locale tracciato attraverso i territori di Gorla Minore, Olgiate Olona, Solbiate Olona e Gorla Minore. Al via in mattinata anche le Junior con Elisa Valtulini che ha corso nella gara maschile per la categoria Allievi il Memorial Lecchi di 72 km con partenza da Osio Sotto.