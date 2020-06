Ciclismo, la “classica delle foglie morte” andrà in scena a… Ferragosto

Ciclismo l’Uci ha ufficializzato la data del Giro di Lombardia 2020.

Ciclismo, il Giro di Lombardia il 15 agosto

Colpo di scena per gli appassionati di ciclismo. Il Giro di Lombardia si svolgerà a Ferragosto. L’ufficialità è arrivata dopo l’ultima riunione dall’Unione ciclistica internazionale (Uci) che ha definito il calendario completo delle corse per la stagione 2020.

In un primo momento il Lombardia sembrava dovesse svolgersi sabato 8 agosto ed invece in quella data andrà in scena prima classica monumento della stagione, un’altra grande corsa quale la Milano-Sanremo. E così il Giro di Lombardia è stato posticipato di una settimana e messo in cartellone per sabato 15 agosto. Così quella che di solito chiude la stagione del grande ciclismo internazionale la classica delle foglie morte protagonista anche sulle strade della provincia di Como, andrà in scena nel giorno di Ferragosto.

Ricordiamo che nell’edizione 2019 sul traguardo di Como vinse l’olandese Bauke Mollema, davanti ad Alejandro Valverde ed Egan Berna. Da segnalare che l’edizione 2020 del Lombardia sarà ancora più attesa e seguita perché il 15 agosto non si svolgeranno altre corse World Tour e arriverà a due settimane dall’inizio del Tour de France.