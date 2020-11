Ciclismo, l’annuale commemorazione dei defunti avverrà al Ghisallo sabato 14 novembre

Ciclismo, comunicazione ufficiale del comitato provinciale di Como della FCI.

Il comitato provinciale di Como della Federciclsimo ha comunicato che l’annuale Commemorazione dei Defunti del Ciclismo Lombardo si svolgerà sabato 14 novembre alle ore 10, presso il Santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio (CO). Sarà questa anche l’occasione per tutto il Comitato Provinciale Comasco per unirsi e ricordare due persone speciali per il mondo del pedale nostrano, che sono scomparse lo scorso anno: Lino Tagliabue ad agosto e Franco Bettoni a dicembre.