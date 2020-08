Ciclismo lariano: altro weekend intenso per le ragazze della Bike Cadorago

Ciclismo lariano: nuovo appuntamento per le giovani atlete del club comasco.

Ciclismo lariano: Esordienti, Allieve e Junior chiudono il “49° Coppa Città di Formigine”

Nel panorama del ciclismo lariano weekend intenso per le ragazze della Bike Cadorago che, sabato 29 e domenica 30 agosto, pedaleranno in provincia di Modena in occasione della “49° Coppa Città di Formigine”. Dopo il sabato dedicato alle Esordienti e Allieve, domenica hanno gareggiato le Junior in una gara Open impegnativa a diretto confronto con le atlete Élite sulla distanza di 85,5 chilometri. Al weekend in rosa di Formigine la Bike Cadorago schiera la squadra Junior composta da Bertuletti, Butta, Rossetti, Ruffilli e Savi e le formazioni Esordienti ed Allieve al completo.

Ricordiamo che settimana scorsa invece le atlete della Bike Cadorago avevano corso al Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda per il Memorial Benvenuto Corradi. A questa kermesse hanno partecipato le Allieve Vergobbi, Valtulini e Morzenti e l’Esordiente Lazzarin. Al termine della competizione l’Allieva Marta Vergobbi si è classificata all’11° posto nella classifica di categoria. Da segnalare invece il 7° posto della 2004 Elisa Valtulini nello Scratch.