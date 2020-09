Ciclismo lariano Andrea Montoli è il nuovo campione italiano Juniores

Ciclismo lariano fa festa il CC Canturino 1902 per l’impresa del suo tesserato.

Ciclismo lariano il 18 enne del club brianzolo ha trionfato sabato scorso nella gara di Montegrotto Terme battendo alo sprint Lorenzo Germani

Può fare festa il ciclismo lariano e il CC Canturino 1902 per l’impresa tricolore compiuta dal suo tesserato Andrea Montoli che sabato scorso si è laureato Campione d’Italia 2020 su strada per la categoria juniores tagliando il traguardo davanti a tutti nella gara di Montegrotto Terme. Un successo meritato e fortemente voluto dal 18enne di Parabiago che ha lanciato l’azione decisiva a due giri dalla fine per poi giocarsi tutto nello sprint finale a due quando ha battuto in volata Lorenzo Germani. Un successo strepitoso per un atleta capace nel recente passato di tornare in sella dopo aver battuto anche un serio problema fisico. Grande quindi la gioia di Andrea sul podio con la maglia tricolore e di tutta la sua società CC Canturino 1902.