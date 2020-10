Ciclismo lariano annullato il Campionato Italiano Bmx Cruiser 2020

Ciclismo lariano amaro annuncio della BMX Ciclistica Olgiatese.

Ciclismo lariano l’evento si sarebbe dovuto disputare nel weeknd del 10-11 ottobre al BMX Stadium di Olgiate Comasco

La BMX Ciclistica Olgiatese ha comunicato l’annullamento del Campionato Italiano Bmx Cruiser 2020, che si sarebbe dovuto svolgere nel weekend del 10 e 11 ottobre al BMX Stadium di Olgiate Comasco.

Comunicato ufficiale: Campionato Italiano Bmx Cruiser 2020

La presente, per comunicare che, nonostante gli sforzi sostenuti dall’intero Consiglio Direttivo per garantire lo svolgimento della competizione in oggetto, culminati con un incontro tenuto in data odierna con le più alte cariche di Regione Lombardia, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle forze dell’ordine di Olgiate Comasco, a causa di forza maggiore, la Società BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. si vede costretta ad annullare la manifestazione.

L’ordinanza regionale n. 610, infatti, emanata in data 19 settembre u.s., successivamente alla presentazione ufficiale del Campionato italiano, dei relativi regolamenti e protocolli, imporrebbe la disputa della manifestazione a porte chiuse o, in alternativa, con l’ingresso di un numero limitato di accompagnatori, previa implementazione di stringenti misure di regolamentazione e controllo degli accessi e del posizionamento di ogni singola persona, praticamente inapplicabili sul sito di gara del BMX STADIUM di Olgiate Comasco.

Esprimendo il più grande rammarico per questo inatteso epilogo, fiducioso di poter riproporre al più presto la candidatura di BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. per ospitare il Campionato italiano di BMX e CRUISER nell’anno 2021, porgo i più cordiali saluti.

Luca Benzoni

(Presidente)

BMX CICLISTICA OLGIATESE