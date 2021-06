Ciclismo lariano Bike Cadorago e il CC Canturino uniscono le forze e pedalano insieme

Ciclismo lariano ufficializzata una nuova collaborazione al femminile in provincia.

Ciclismo lariano dal 2022 sarà avviato un progetto comune per valorizzare il settore in rosa

Novità importante nel panorama del ciclismo lariano. Già perchè in questi giorni è stata ufficializzata una nuova e importante collaborazione che unirà il Bike Cadorago e il CC Canturino per intraprendere un progetto comune a favore del ciclismo femminile lariano. Un'ufficialità che è arrivata dopo un grande lavoro dietro le quinte tra le due società che hanno voluto pianifiare per il meglio il progetto che diventerà attivo nella prossima annata. La Bike Cadorago nel 2022 svilupperà ulteriormente la sua attività nel settore femminile giovanile allestendo un team di Donne Esordienti e un team di Donne Allieve come ha puntualizzato il presidente Sala: "Stiamo lavorando a questo progetto da qualche tempo. Con il presidente Frigerio e i dirigenti del Club Ciclistico Canturino abbiamo condiviso l’idea di fare qualche cosa per il movimento ciclistico del nostro territorio. Ed eccoci ad unire le forze per le nostre ragazze".

Dalla stagione 2022 Bike Cadorago diventerà così una sorta di “cantera” del CC Canturino: «Confermeremo le categorie Esordienti ed Allieve e la nostra struttura – puntualizza Sala – ma ci interfacceremo costantemente con il CC Canturino permettendo così alle ragazze di poter continuare a fare lo sport che amano rimanendo sul territorio ed al tempo stesso di avere una storica e blasonata società di caratura nazionale pronta ad accoglierle». Di fatto il Club Ciclistico Canturino allargherà la sua attività anche al ciclismo femminile creando una squadra di Donne Junior. Questo progetto sarà operativo a partire dalla stagione 2022 ma si annuncia già molto interessante per tutto il movimento del pedale lariano al femminile.