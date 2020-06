Ciclismo lariano domenica sarà collocata al Santuario la maglia firmata dal Santo Padre

Ciclismo lariano appuntamento speciale per il Gruppo Sportivo della Madonna del Ghisallo.

Un appuntamento davvero speciale per il ciclismo lariano è fissato per domenica 21 giugno alle ore 11.00,quando in occasione della Santa Messa, presso il Santuario della Madonna del Ghisallo verrà collocata con una cerimonia ufficiale la maglia dell’omonimo Gruppo Sportivo, firmata da S.S. Papa Francesco, in occasione della visita dello scorso 27 novembre effettuata dal presidente del sodalizio lariano Lino Basilico. Dopo i due rinvii del 7 e 21 marzo ora la cerimonia verrà svolta domenica 21, una evento a cui sono invitate tutte le Società, ed i relativi tesserati, a presenziare anche nel ricordo dei tanti amici che scomparsi e che materialmente o simbolicamente sono presenti proprio nel Santuario della Beata Vergine.

La lettera invito del presidente Lino Basilico