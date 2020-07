Ciclismo lariano è pronta la serata il “25 anni Fabio Casartelli – il ricordo del nostro campione”

Ciclismo lariano sabato 18 luglio importante ricorrenza in memoria di un grande asso del pedale.

Ciclismo lariano nel 25°anniversario della sua scomparsa un evento organizzato dal Comune di Albese con Cassano e la Fondazione Fabio Casartelli, in collaborazione con la Pro Loco

Una serata nel ricordo di un grandissimo campione del pedale come Fabio Casartelli nella ricorrenza del 25° della sua scomparsa, una serata voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale di Albese con Cassano e la Fondazione Fabio Casartelli, in collaborazione con la Pro Loco. Una manifestazione dal titolo “25 ANNI FABIO CASARTELLI – Il ricordo del nostro campione” che si aprirà alle ore 21 con la posa di fiori al Monumento dedicato a Fabio e proseguirà nel Parco Comunale con la proiezione di immagini e filmati dell’indimenticato asso, oro alle Olimpiadi di Barcellona 1992.

Il comunicato ufficiale

“Nella ricorrenza del 25° anniversario della caduta di Fabio al Tour de France il 18 luglio 1995, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Albese con Cassano, è prevista per il 18 luglio una serata con la partecipazione di amici ed ex corridori compagni di Fabio, che ricorderanno la sua figura di atleta e soprattutto di uomo. La serata inizierà alle ore 21:00 con la posa di fiori al Monumento dedicato a Fabio e fatto eseguire dalla Fondazione dallo stesso scultore, Bruno Luzzani, a cui la Motorola affidò la realizzazione del Monumento sul Portet d’Aspet e proseguirà nel Parco Comunale con la proiezione di immagini e filmati di Fabio, in particolare della vittoria di Barcellona ’92. Questa serata segna l’inizio di un percorso biennale che la Fondazione intende realizzare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le scuole di Albese con Cassano e che si concluderà con la ricorrenza del 30° anniversario della vittoria Olimpica di Fabio a Barcellona ’92, ….. affinché il ricordo di Fabio continui nel tempo …..”.