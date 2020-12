Ciclismo lariano eletto all’unanimità nuovo presidente provinciale Arif Messora

Ciclimo lariano venerdì scorso si è svolta l’Assemblea Elettiva Ordinaria del comitato di Como.

Ciclismo lariano le elezioni si sono svolte al Museo del Ghisallo nel ricordo di Lino Tagliabue e Franco Bettoni

Novità importanti erano attese per il ciclismo lariano dall’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale di Como per il Quadriennio Olimpico 2021-2024 che si è svolta venerdi 11 dicembre presso il Museo di Ciclismo del Ghisallo. L’Assemblea è iniziata con il commosso ricordo di Lino Tagliabue e di Franco Bettoni, che sono mancati lo scorso anno a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Due figure storiche del Comitato Provinciale e di tutto il ciclismo comasco. All’Assemblea di venerdì scorso hanno presenziato anche il Presidente Regionale Cordiano Dagnoni ed il Vicepresidente Fabio Perego oltre le 17 società presenti, per un totale di 22 voti a disposizione. Al termine delle votazioni è stso eletto all’unanimità nuovo presidente del comitato Arif Messora. Scelto anche il nuovo consiglio per il quadriennio 2021-24.

Questo l’esito delle elezioni:

– Presidente Provinciale: Arif Messora (22 preferenze)

– Consiglieri Provinciali: Christian Rigamonti (18 preferenze), Pierangelo Ravizzini (9), Fabio Somaschini (9), Francesco Antognazza (8)

– Delegati degli Affiliati alla prossima Assemblea Nazionale: Paolo Pioselli (15 preferenze), Christian Rigamonti (12), Eugenio Pesenti (2)