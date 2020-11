Ciclismo lariano, l’11 dicembre le elezioni del nuovo consiglio direttivo comasco

Il ciclismo lariano si prepara a eleggere il suo nuovo direttivo, che lo guiderà per il quadriennio 2021-24. L’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale di Como si terrà venerdì 11 dicembre 2020, presso il Museo del Ciclismo, in Via Gino Bartali 4 a Magreglio.

Ciclismo lariano, saranno proclamati il nuovo presidente e quattro consiglieri

Nel corso dell’assemblea verrà eletto il nuovo presidente, che prenderà il posto dell’attuale commissario Christian Rigamonti, subentrato dopo la scomparsa dello storico numero uno, Franco Bettoni. Oltre al presidente, saranno eletti anche i quattro nuovi consiglieri.

Le candidature potranno essere inviate entro le ore 14.30 del 1 dicembre. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il portale ufficiale del comitato lariano: www.fcicomo.it/.