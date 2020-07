Ciclismo lariano “La giornata del ciclismo Lombardo” pronta a scendere… in pista

Ciclismo lariano la federazione italiana con il CRL e l’autodromo di Monza presentano un grande evento giovanile.

Ciclismo lariano martedì 4 agosto attesi sul celebre circuito lombardo 1000 giovani atleti del pedale

C’è fermento e grande attesa anche nel mondo del ciclismo lariano per una manifestazione importante che segna la ripartenza ufficiale del movimento giovanile lombardo. Già perchè la Federazione Ciclistica Italiana, con il Comitato Regionale della Lombardia (CRL) e l’Autodromo Nazionale Monza si sono uniti per organizzare martedì 4 agosto la giornata dedicata al ciclismo giovanile su pista, la prima dopo il lockdown. La GIORNATA DEL CICLISMO LOMBARDO: La gara che unisce è il titolo dell’evento che prenderà il via martedì 4 agosto proprio sulla pista storica dell’Autodromo Nazionale di Monza e che vedrà per una volta non rombare i motori ma scattare sui pedali tanti giovani clisti lombardi dai 13 ai 18 anni per la prima gara che segna la ripartenza del ciclismo giovanile in Lombardia e che si inserisce in una settimana a tutto ciclismo della Regione, visto che il giorno prima si disputa il Grande Trittico Lombardo ed il giorno successivo la Milano-Torino. Previsti al via quasi 1000 atleti provenienti da tutte le province e anche dal territorio comasco che si daranno appuntamento sul celebre circuito monzese. E vista la grande attesa, “La giornatadelciclismolombardo” sarà live in diretta streaming con PMG Sport Live grazie al supporto della Fondazione Molteni.