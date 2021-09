Ciclismo lariano un weekend di soddisfazioni per le giovani della Bike Cadorago

Ciclismo lariano due corse hanno visto protagoniste le atlete sul pedale del club lariano.

E' stato un weekend da protagoniste per le ragazze della Bike Cadorago che si è confermata bella realtà del ciclismo lariano anche in occasione delle ultime due gare giovanili. Sabato 4 settembre, Beatrice Roda ed Elisa Valtulini hanno corso la cronoscalata da Ornavasso al Santuario della Madonna del Boden mentre ieri domenica 5 la Bike Cadorago ha partecipato con tutte le sue atlete (mancava solo Valtulini) in occasione del “2° Trofeo Cosmetics” organizzato dalla Ciclistica Trevigliese sulle strade bergamasche di Fornovo San Giovanni.

Come detto già nella gara di sabato buone prove sia per Beatrice Roda ed Elisa Valtulini che sono entrate nella top ten della difficile cronoscalata che le ha portate da Ornavasso fino al Santuario della Madonna del Boden. Roda, col tempo di 16’43”.è giunta ottava nella prova riservata alle Allieve mentre la Valtulini tra le Junior, ha fatto meglio chiudendo sul traguardo al settimo posto con il tempo di 15’30.2.

Ma anche la gara di domenica 5 ha regalato buoni riscontri alla Cadorago Bike per merito soprattutto di Beatrice Roda che si è piazzata ancora in top ten, al decimo posto nella seconda edizione del Trofeo Art Cosmetics gara per la categoria Allieve che si è disputata a Fornovo San Giovanni in provincia di Bergamo e che ha visto il successo di Beatrice Bertolini della Valcar Travel & Service.