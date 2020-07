Ciclismo presentato il 114° Giro di Lombardia al via a Ferragosto.

Quella di ieri è stata una giornata importante per il ciclismo e per tutti gli appassionati del pedale anche lariani. Ieri infatti è stata presentata ufficialmente la 114^ edizione del Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte che quest’anno eccezionalmente si svolgerà il 15 agosto dopo l’emergenza coronavirus. Il percorso ricalca quello della passata edizione, vinta dall’olandese Bauke Mollema e sarà dedicata all’indimenticato campione bergamasco Felice Gimondi: saranno 243 km con partenza da Bergamo e arrivo sul lungo lago di Como dopo che i corridori avranno superato Colle Gallo, Colle Brianza, Madonna del Ghisallo, il muro di Sormano, Civiglio e San Fermo della Battaglia prima del gran finale con il classico traguardo posizionato in riva al Lario. In sede di presentazione sono intervenuti il Presidente di RCS Mediagroup, Urbano Cairo; il CEO di UBI Banca Victor Massiah; il direttore dell’Area Ciclismo RCS Sport, Mauro Vegni. Per le città di Como è intervenuto Marco Galli, Assessore allo Sport di Como.

