Ciclismo prorogata al 31 luglio il termine per la riaffiliazione

Ciclismo importanti notizie dalla federazione nazionale anche per i club lariani.

Ciclismo abolita per la stagione 2020 la sovrattassa prevista in caso di rinnovo oltre il 29 febbraio

Il mese di giugno inizia con importanti notizie federali anche che interessano anche le molte società del ciclismo lariano. Già perché la Federazione Ciclismo Italiana Nazionale ha comunicato che sono stati prorogati al 31 luglio 20202 i termini per il rinnovo dell’affiliazione, scaduti il 31 maggio 2020. Mentre è stato confermato che per le società di nuova affiliazione il termine è fissato per il 15 ottobre 2020. In oltre la federciclismo ha reso noto che è stata abolita, per la stagione 2020, la sovrattassa di 60 euro prevista in caso di rinnovo oltre il termine del 29 febbraio. Questo significa che tutte le società che rinnoveranno non avranno necessità di pagare l’ulteriore somma di 60 euro, mentre per tutte quelle che hanno rinnovato con sovrattassa, questa verrà riaccreditata.

Per ulteriori informazioni in merito è possibile consultare il sito ufficiale della federazione italiana: www.federciclismo.it