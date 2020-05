Ciclismo pubblicati i nuovi calendari 2020 Elite, Under23 e Juniores

Ciclismo novità importanti dall’UCI per l’attività nazionale e internazionale.

Ciclismo riorganizzati anche i programmi delle gare per le donne e su pista

Sono giorni importanti per il ciclismo e anche per i tanti atleti e società della provincia di Como che ora sanno cosa gli riserva il futuro agonistico della stagione sportiva 2019/20. In queste ore infatti sono stati pubblicati i nuovi calendari UCI per l’attività su strada di tutte le categorie. In totale sono stati riprogrammati ben 91 eventi sportivi: 61 per gli uomini élite, 19 per le donne élite, 6 per gli U23, 4 per gli Juniores e 1 per le donne Juniores. Calendario rinnovato e corposo che però potrebbe subire ancora qualche cambiamento a causa dell’evolversi dell’emergenza Covid 19 in Italia e nei vari paesi, cosa che inevitabilmente potrebbe costringere la Federazione a rivedere le date fissate. L’UCI apporterà le modifiche necessarie all’UCI WorldTour e l’UCI Women’s WorldTour nelle prossime riunioni che si terranno il 9 e il 10 Giugno.

PROPOSTA RIORGANIZZAZIONE CALENDARIO NAZIONALE/INTERNAZIONALE 2020 cat. Elite / Under 23

02/08/2020 51^ COPPA GRAND’UFFICIALE FRANCESCO BOLOGNA (1.12) Elite e Under 23

3/6-8-2020 GIRO DI ROMAGNA PER DANTE ALIGHIERI (2.12) Elite s.c. e Under 23 a tappe

09/08/2020 45° G.P. SPORTIVI DI POGGIANA – 45° TROFEO BONIN COSTRUZIONI (1.2 MU) Under 23

16/8/2020 49° GRAN PREMIO CAPODARCO – COMUNITA’ DI CAPODARCO (1.2 MU) Under 23

18/22-8-2020 GIRO DEL VENETO (2.12) Elite s.c. e Under 23 a tappe

29/8-6/9/2020 GIRO CICLISTICO D’ITALIA UNDER 23 (2.2 MU) Under 23 a tappe

30/8/2020 MEMORIAL DANIELE TORTOLI (1.13) Under 23

06/09/2020 75° GP INDUSTRIA DEL CUOIO E DELLE PELLI (1.12) Elite e Under 23

08/09/2020 95^ ASTICO – BRENTA (1.12) Elite e Under 23

08/09/2020 43 ° GIRO NAZIONALE DEL VALDARNO (1.12) Elite e Under 23

13/09/2020 CAMPIONATO ITALIANO STRADA UNDER 23 (1.13) Under 23

18/09/2020 33° TROFEO RIGOBERTO LAMONICA (1.12) Elite e Under 23

19/9/2020 59° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO (1.2 MU) Under 23

20/9/2020 13° TROFEO CITTA’ DI SAN VENDEMIANO-60° GRAN PREMIO INDUSTRIA & COMMERCIO (1.2 MU) Under 23

20/9/2020 31° TROFEO S.C. CORSANICO (1.12) Elite e Under 23

22/9/2020 85^ COPPA COLLECCHIO (1.12) Elite e Under 23

26/9/2020 27° MEMORIAL POLESE (1.12) Elite e Under 23

27/9/2020 35° GIRO DEL MEDIO BRENTA (1.2 ME) Elite e Under 23

27/09/2020 33° TROFEO GS GAVARDO (1.12) Elite e Under 23

29/09/2020 51^ RUOTA D’ORO – 89° G.P. FESTA DEL PERDONO (1.2 MU) Under 23

04/10/2020 92° PICCOLO GIRO DI LOMBARDIA (1.2 MU) Under 23

06/10/2020 83^ COPPA CITTA’ DI SAN DANIELE (1.12) Elite e Under 23

8/11-10-2020 56° GIRO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (2.2 ME) Elite e Under 23 a tappe

17/10/2020 24° TROFEO EDIL C – COSTRUZIONI DI PRESTIGIO (1.2 MU) Under 23

18/10/2020 99^ COPPA D’INVERNO (1.12) Elite e Under 23

18/10/2020 76^ VICENZA – BIONDE (1.13) Under 23

25/10/2020 105^ POPOLARISSIMA (1.2 ME) Elite e Under 23

25/10/2020 CRONOSQUADRE DELLA VERSILIA MICHELE BARTOLI (1.12) Elite e Under 23

in attesa di conferma 67° TROFEO MATTEOTTI (1.12) Elite e Under 23 .

in attesa di conferma 68^ COPPA DEL MOBILIO – GARA A FRAZIONI (1.12) Elite e Under 23

PROPOSTA RIORGANIZZAZIONE CALENDARIO NAZIONALE/INTERNAZIONALE 2020 cat. Juniores

01/08/2020 6° TROFEO GAROFOLI PORTE (1.14) Juniores

09/08/2020 8° G.P. NAZIONALE S.C. F.W.R. BARON – 4° TR.CITTA’ DI SAN MARTINO DI LUPARI (1.14) Juniore

28/30-8-2020 18° GIRO DEL FRIULI V.G. (2.14) Juniores a tappe

06/09/2020 CAMPIONATO ITALIANO STRADA JUNIORES (1.14) Juniores

13/9/2020 51° TROFEO BUFFONI (1.1 MJ) Juniores

17/20-9-2020 GIRO DI BASILICATA (2.1 MJ) Juniores

in attesa di conferma LA CIOCIARISSIMA 3 GIORNI (2.14) Juniores a tappe

in attesa di conferma 2° MEMORIAL TARCISIO PERSEGONA (1.14) Juniores

in attesa di conferma 18° GRAN PREMIO DMT – 8° GRAN PREMIO ALE (1.14) Juniores

in attesa di conferma 59^ COPPA PIETRO LINARI (1.14) Juniores

PROPOSTA RIORGANIZZAZIONE CALENDARIO NAZIONALE/INTERNAZIONALE 2020 PISTA

6 GIORNI DI FIORENZUOLA NUOVA DATA RICHIESTA 30 LUGLIO / 4 AGOSTO 2020

4° PICENO SPRINT CUP NUOVA DATA RICHIESTA 7/8 AGOSTO 2020

3° GP ASCOLI NUOVA DATA RICHIESTA 9 AGOSTO 2020

4 SERE DI PORDENONE NUOVA DATA RICHIESTA 11/14 AGOSTO 2020

6 GIORNI DI TORINO NUOVA DATA RICHIESTA 3/8 SETTEMBRE 2020

I Campionati Italiani Giovanili Pista al momento rimangono in programma dal 27 al 31 luglio 2020

PROPOSTA RIORGANIZZAZIONE CALENDARIO NAZIONALE/INTERNAZIONALE 2020 cat. Donne Elite/junior

01/08/2020 STRADE BIANCHE WOMEN ELITE (1.WWT) Donne Elite

18/08/2020 GIRO DELL’EMILIA INTERNAZIONALE DONNE ELITE (1,1 WE) Donne Elite

28/30-8-2020 PREMONDIALE GIRO DI TOSCANA INT.LE FEMMINILE – MEMORIAL MICHELA FANINI Donne Elite a tappe

11/19-9-2020 GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE (2.WWT) Donne Elite a tappe

31/10/2020 CAMPIONATO ITALIANO STRADA DONNE ELITE (1.15) Donne Elite

31/10/2020 CAMPIONATO ITALIANO STRADA DONNE JUNIORES (1.16) Donne Juniores

in attesa di conferma TROFEO ORO IN EURO – WOMEN’S BIKE RACE (1.15) Donne Elite