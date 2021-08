Ciclismo, un'altra domenica di gare interessanti per le atlete del Bike Cadorago

Ciclismo: nuovi impegni agonistici per i giovani pedali del club lariano.

Ciclismo: la Junior Elisa Valtulini sarà al 26°Giro della Provincia di Pordenone

Sarà un'altra domenica di gare interessanti per una delle principali società di ciclismo lariana quale la Bike Cadorago. In Friuli sulle strade di San Vito al Tagliamento sarà protagonista la Junior Elisa Valtulini impegnata nella 26esima edizione del Giro della Provincia di Pordenone, gara Open di 81 chilometri al via dalle ore 10 dal centro direzionale della cittadina friulana. L'Allieva Beatrice Roda assieme alle compagne di squadra Sara Mazza e Letizia Cavalli sarà invece impegnata sempre domenica 8 agosto nella terza edizione del “Trofeo Bertolacci” di Villadossola, gara di 35 km che scatterà alle ore 11.15.

Ricordiamo che la Bike Cadorago è reduce da una domenica precedente di buoni risultati ottenuti dalle sue atlete impegnate nella trasferta veneta, le Junior a Breganze e le Allieve a Meduna di Livenza. In ordine di categoria a Breganze la Junior Elisa Valtulini, si è classificata al 10° posto assoluto nella sesta edizione del Memorial Franco Basso che ha visto correre oltre 100 atlete di tutta Italia lungo i 78 chilometri delle strade venete. Ancora meglio è andata nella categoria Allieve dove Beatrice Roda si è piazzata in quinta posizione alla 13esima edizione del Trofeo Tremital disputato domenica scorsa in provincia di Treviso precisamente lungo le strade di Meduna di Livenza con oltre novanta atlete a darsi battaglia lungo i 30 km del percorso.