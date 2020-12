Ciclismo, venerdì 11 si svolgerà l’Assemblea Elettiva Ordinaria Provinciale 

Data importante per il ciclismo lariano quella di venerdì 11 dicembre, quando si svolgerà l’attesa per il 2021/2024, che si terrà presso il Museo del Ciclismo in Via Gino Bartali 4 a Magreglio (CO).

Ciclismo, la FCI Como ha diramato la lista dei candidati per le varie cariche per il quadriennio 2021/24

La Commissione Nazionale Elettorale ha valutato ammissibili, per l’elezione di venerdì prossimo, le seguenti candidature:

Per la carica di Delegato in rappresentanza degli Affiliati all’Assemblea Elettiva Ordinaria Nazionale – Quadriennio Olimpico 2021/2024:

PESENTI EUGENIO

PIOSELLI PAOLO

PISANO ROCCO

RIGAMONTI CHRISTIAN

Per la carica di Presidente del Comitato Provinciale FCI Como: MESSORA ARIF

Per la carica di Consigliere del Comitato Provinciale FCI Como: