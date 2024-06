Cierre Ufficio U15 ai piedi del podio nella Coppa Alberto Giove 2024

Si è chiusa ai piedi del podio la bella avventura del Progetto Giovani Cantù Under15 al prestigioso torneo internazionale Coppa Alberto Giove che si è svolto nel weekend scorso a Monza.

La conclusione

La Cierre Ufficio Cantù diretta da coach Guido Saibene dopo aver chiuso il suo girone eliminatorio al secondo posto alle spalle dei lituani del Kaunas, ha poi compiuto un vero capolavoro vincendo i quarti di finale ed eliminando i campioni in carica dell'Olimpia Milano, da poco scudettati, per 64-62 con un canestro a fil di sirena realizzato da Riccardo Fossati. In semifinale però Cantù ha dovuto arrendersi dopo una gara bellissima alla nazionale dell'Estonia che poi ha vinto il torneo. Nella finalina per il terzo posto i canturini si sono poi arresi anche al CM Basketball Canada per 83-67 chiudendo tra gli applausi e con un ottimo quarto posto assoluto.

Risultati gruppo A

Venerdì 14 giugno

1° turno Cantù-BBY Sarajevo 69-47, Kaunas-Lissone 101-78.

2° turno Cantù-Lissone 93-49, Kaunas-BBY Sarajevo 104-76

Sabato 15 giugno

3° turno Lissone-Sarajevo 74-84 e PGC Cantù-Tornado Kaunas 70-89

Classifica Gruppo A

Tornado Kaunas 6; Cierre Ufficio Cantù 4; Sarajevo 2; Lissone 0.

Sabato 15 giugno: Quarti di finale Cierre Ufficio Cantù-Olimpia Milano 64-62

Domenica 16 giugno:

Semifinale Cierre Ufficio Cantù-Estonia National Team 73-79

Finale 3°-4° posto Cierre Ufficio Cantù- CM Basketball Canada 67-83

Finale 1°-2° posto Estonia National Team-Tornado Kaunas 83-61

Gli altri gironi

Gruppo B: Aquila Trento, Basket Ontario, Bayern Monaco, Bernareggio

Gruppo C: Olimpia Milano, Lima Spor Istanbul, Reda Canada, Varese Basketball

Gruppo D: Estonia Nation Team, Probasket Tivat, Libertas Cernusco, Stella Azzurra Roma.