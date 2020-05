Circuito campestre che successo la premiazione on line di Cross per tutti

Circuito campestre i riconoscimenti 2020 della nona edizione.

Circuito campestre tanti visualizzazioni sul web e anche tanti premi per atleti e società

Anche se la fase2 che è iniziata ai tempi del coronavirus, il circuito campestre di Cross per Tutti ha chiuso in anticipo la stagione delle gare agonistiche che ha visto impegnati tanti atleti nostrani ma ha voluto comunque terminare in bellezza organizzando la tradizionale cerimonia di premiazione. La festa finale che solitamente si è sempre svolta presso il Teatro Excelsior di Cesano Maderno quest’anno è stata vissuta on line e in versione virtuale venerdì scorso. Una video-premiazione della nona edizione del circuito a distanza che ha riscosso comunque grande successo di pubblico tra gli appassionati, atleti e addetti ai lavori con oltre 450 persone che hanno seguito l’evento sul sito ufficiale www.crosspertutti.it (dove è ancora visibile). Nei giorni successivi l’evento ha avuto oltre 10 mila visualizzazioni. Vista la situazione inedita il comitato organizzatore del Cross per Tutti ha deciso una nuova ripartizione dei premi dell’edizione 2020.

Premi individuali

A tutti gli atleti presenti nelle classifiche individuali (primo, secondo e terzo posto) è stata offerta la partecipazione gratuita al circuito della stagione 2021, decima edizione.

Premi di società

Alle società presenti nelle classifiche per team, è stato offerto un numero gratuito di iscrizioni-gara.

Assoluti: 10 iscrizioni gratuite/gara alla prima società classificata, 7 alla seconda, 5 alla terza

Giovanile: riconoscimento a cura di Fidal Milano

Master: 10 iscrizioni gratuite/gara alla prima società classificata, 9 alla seconda, 8 alla terza fino alla decima con 1 iscrizione gratuita.

Non era certo questo il finale che sognava il Cross per Tutti 2020, ma è stato l’occasione non solo per premiare ma anche per ringraziare e salutare le migliaia di atleti, anche del nostro territorio, che quest’anno hanno partecipato alle corse campestri del circuito. Un ultimo sforzo organizzativo prima di concentrarsi con passione al futuro e all’edizione del prossimo anno, quella del decimo anniversario di Cross per tutti.