Clamoroso, Cantù e coach De Raffaele si separano

Un addio. Non frutto di un accordo tra le parti, ma della scelta di uno dei due componenti della coppia. Il risultato è che Walter De Raffaele non è più coach dell’Acqua San Bernardo Cantù

Lannuncio

L’annuncio è stato dato da Pallacanestro Cantù nel pomeriggio di oggi con un comunicato assolutamente inaspettato.

È emerso che, nel suo contratto, coach Walter De Raffaele aveva l’opzione di uscita unilaterale dal contratto che lo legava al Club per la prossima stagione sportiva. E l’ha esercitata.

“Nelle ultime settimane – commenta il Presidente Roberto Allievi – il Club ha iniziato a programmare la stagione 2026/2027 con l’obiettivo di compiere un ulteriore miglioramento sportivo, lavorando anche a una proposta volta a favorire la permanenza del coach. Comprendiamo, tuttavia, la decisione di cogliere un’opportunità importante. Desideriamo, dunque, ringraziare sentitamente De Raffaele per aver raggiunto l’obiettivo prefissato, guidando la squadra alla salvezza. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per il prosieguo della carriera.”

Non è mancato il saluto del coach

“È stata una bella esperienza – commenta coach De Raffaele – non priva di difficoltà, ma che ci ha visto raggiungere il traguardo non scontato della salvezza. Sono stati mesi intensi in cui si è creato un legame speciale con il Club, la squadra e i tifosi. Voglio ringraziare il Presidente Allievi, il Dottor Mauri, Sandro Santoro, a cui resto legato da sincera amicizia, tutto il mio staff e i collaboratori per avermi fatto sentire subito a mio agio. Un ringraziamento particolare ai tifosi e agli Eagles. Manterrò per Cantù sempre un affetto speciale”.