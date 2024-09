Coach Brienza vince il Premio Reverberi

Un premio importante per Nicola Brienza. Il coach della Pallacanestro Cantù ha vinto il Premio Reverberi.

Coach Brienza miglior allenatore della passata stagione

Nella serata di lunedì 9 settembre si è tenuta la premiazione della 38ª edizione del “Premio Reverberi – Oscar del Basket”, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Il premio, nato nel 1985, è considerato uno dei più importanti riconoscimenti nel mondo del basket italiano, celebrando atleti, allenatori, arbitri che hanno lasciato il segno nel corso dell’anno.

Tra i premiati saliti sul palco della manifestazione, organizzata dal Comune di Quattro Castella (RE), c’era anche il capo allenatore dell’Acqua S.Bernardo Cantù, Nicola Brienza, che ha ritirato il premio come Miglior Allenatore della pallacanestro italiana maschile per la passata stagione. Questo prestigioso riconoscimento, il più antico nel panorama del basket nazionale, si aggiunge a quello vinto sempre come Miglior Allenatore, assegnato al coach canturino dalla Lega Basket Serie A.