Coach Chiappafreddo applaude l'Albese Volley: “Ora pensiamo a Busto"

Dopo quattro giornate, l'Albese Volley è al terzo posto nel girone B di serie A2 femminile: le parole di coach Chiappafreddo.

L’elogio di coach Chiappafreddo

Sulla scia dell'ultimo successo ottenuto al tie break a Concorezzo, al termine di una gara certamente non semplice, lo stesso coach Mauro Chiappafreddo ha ammesso: "E' stata una gara molto tosta: siamo partiti benissimo ma abbiamo subito il rientro alla grande della squadra di casa che ha giocatrici di alto livello come le due straniere. Ci siamo un po' innervositi e commesso qualche errore. Poi, però, siamo riusciti a ritrovare la calma e il nostro gioco nel quinto set per portare a casa due punti che ci teniamo stretti. Del resto, il campionato è difficile con tutte partite e avversari tosti. Il bicchiere è mezzo pieno e ora pensiamo al prossimo derby di domenica in casa contro la Futura Busto. Sarà un'altra partita importante di questo campionato davvero tosto come confermano i risultati delle prime giornate".

Domenica 3 novembre, la Tecnoteam ospiterà a Casnate alle ore 17 la Futura Giovani Busto Arsizio che la segue a solo una lunghezza di distanza in classifica.

Programma del 5° turno d'andata del girone B

Domenica 3 novembre ore 16 U.S. Esperia Cremona – Narconon Volley Melendugno, ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Imd Concorezzo,Nuvoli’ Altafratte Padova – Volley Hermaea Olbia, Itas Trentino – Tenaglia Abruzzo Volley, Tecnoteam Albese Volley Como – Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica del girone B

Itas Trentino 10 (4 – 0); Narconon Volley Melendugno 9 (3 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 8 (3 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 8 (3 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 7 (2 – 2); Nuvoli’ Altafratte Padova 7 (2 – 2); U.S. Esperia Cremona 4 (1 – 3); Imd Concorezzo 4 (1 – 3); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 3); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 4).