Coach Chiappafreddo archivia il primo ko: "Sconfitti ma testa alta, ora concentrati su Olbia"

L'Albese Volley ha già archiviato il primo ko stagionale nel campionato di serie A2 femminile, subìta domenica scorsa a Trento. Ora anima e corpo al prossimo impegno che sabato pomeriggio la vedrà aprire il 3° turno del girone B in casa, contro Olbia.

Non c’è già tempo per pensare al primo ko stagionale

Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che è voluto tornare sul ko di domenica subìto contro una formazione che ora guida il girone a punteggio pieno: "Sono soddisfatto della nostra prestazione. E' stata una partita molto impegnativa contro un avversario che ha dimostrato tutto il suo valore, specialmente in attacco. Noi però siamo stati sempre in partita e nel primo set anche in vantaggio per diversi scambi. Poi peccato, loro - che ripeto sono una squadra di assoluto valore - ci hanno recuperato nel punto a punto. Adesso però siamo già concentrati sul match contro Olbia, il primo in casa e in programma sabato prossimo. Vogliamo dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi". Già, perchè dopo le prime due trasferte consecutive la Tecnoteam si prepara a debuttare tra le mura amiche di Casnate sabato 19 alle 16.

Programma 3° turno d'andata girone B serie A2 donne

Sabato 19 ottobre ore 16 Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia, ore 17 Narconon Volley Melendugno – Imd Concorezzo; domenica 20 ore 17 Tenaglia Abruzzo Volley – Trasporti Bressan Offanengo, Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino, Nuvoli’ Altafratte Padova – U.S. Esperia Cremona.

Classifica girone B serie A2 donne

Itas Trentino 6 (2 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 3 (1 – 1); Imd Concorezzo 3 (1 – 1); Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 1); Nuvoli’ Altafratte Padova 3 (1 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 3 (1 – 1); Volley Hermaea Olbia 3 (1 – 1); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 2).