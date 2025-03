Coach Chiappafreddo carica l'Albese Volley: "Abbiamo le qualità per vincere, serve anche un po' di positività"

Imola-Albese Volley, il coach Chiappafreddo carica la squadra prima dell’ultima trasferta della stagione.

Il coach carica la squadra prima della trasferta

E' già vigilia del terzultimo turno della Poule salvezza di serie A2 femminile che vedrà l'Albese Volley scendere in campo domenica ancora in trasferta ospite della Clai Imola Volley. Sarà questa la prima di tre gare che poi vedrà la Tecnoteam giocare in casa contro Pisa e Mondovì a Casnate per chiudere la stagione. Alla squadra albesina mancano tre punti per festeggiare la salvezza matematica che è stata rimandata dopo le ultime due sconfitte di fila che hanno lanciato un campanello d'allarme. Lo sa bene coach Mauro Chiappafreddo che inquadra la prossima sfida a Imola nell'ultima trasferta stagionale della sua squadra: "Abbiamo lavorato tanto e con attenzione sui particolari in settimana . Siamo tutti concentrati sulla partita di Imola e sappiamo che abbiamo tutto per poter vincere. Imola è squadra simile a noi, molto caparbia ben messa in campo, con giocatrici importanti e un pubblico caldo ma noi vogliamo concretizzare tutto il lavoro fatto in palestra. Serve anche un pç di positività dopo un momento poco brillante perché ripeto abbiamo armi e qualità per fare risultato".

Programma 3° turno di ritorno Poule salvezza, Serie A2

Sabato 29 marzo ore 16 Volleyball Casalmaggiore - Imd Concorezzo; domenica 30 ore 15 Fgl-Zuma Castelfranco Pisa - Resinglass Olbia, ore 17 Clai Imola Volley - Tecnoteam Albese Volley Como,

Orocash Picco Lecco - Tenaglia Abruzzo Volley, Bam Mondovi’ - Trasporti Bressan Offanengo.

Classifica Poule salvezza

Resinglass Olbia 38 (13-12); Trasporti Bressan Offanengo 38 (12-13); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11-14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 31 (11-14); Orocash Picco Lecco 30 (10-15); Clai Imola Volley 30 (10-15); Volleyball Casalmaggiore 28 (9-16); Bam Mondovi’ 19 (6-19); Imd Concorezzo 16 (4-21); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6-19).