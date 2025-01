Coach Chiappafreddo carica l'Albese Volley: "Contro  Melendugno serve cattiveria per fare punti"

Alla vigilia della partenza verso Lecce dove domenica 26 la sua Albese Volley sfiderà Melendugno per il penultimo turno di stagione regolare di A2 femminile, coach Mauro Chiappafreddo ha voluto carica squadre e tutto l'ambiente per poi presentarsi al meglio alla Poule salvezza

"Sì ci apprestiamo ad affrontare le ultime due partite di regular season con la massima determinazione e convinzione di portare a casa più punti possibili in vista della Poule salvezza. La sfida di domenica si presenta come davvero impegnativa visto che rendiamo visita a Melendugno squadra solida e con una ottima impostazione di gioco dopo aver ritrovato Caracuta al palleggio. Massimo rispetto dell'avversaria ma vogliamo giocare a viso aperto e provare a portare a casa punti. Per riuscirci ci servirà anche cattiveria agonistica e ci proveremo".