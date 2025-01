Coach Chiappafreddo carica l'Albese Volley: "Rispetto per la capolista Busto ma noi ci proviamo"

E' già vigila di campionato per l'Albese Volley che domenica 5 gennaio apre il 2025 rendendo visita niente meno che alla capolista del girone B di serie A2 femminile.

La sfida

Domani infatti alle 17 per il 5° turno di ritorno la Tecnoteam sarà ospite della Futura Giovani Busto Arsizio che all'andata si impose a Casnate ma solo al tie break per 2-3. Così Mauro Chiappafreddo ha pubblicamente presentato la gara inaugurale del 2025 per la sua Albese:

"Sappiamo che andiamo ad affrontare la prima della classe fuori casa e conosciamo bene le difficoltà che ci aspettano ma vogliamo affrontarle con le nostre armi e cercare di rendere la vita difficile ai nostri avversari. All'andata vinsero loro ma noi disputammo una ottima gara, peccato solo per l'infortunio di Giorgia Mazzon. Ora sappiamo di dover rischiare e di andare ad affrontare l'avversaria a viso aperto sul suo terreno. Dobbiamo provare a contenere i loro attacchi, sono prime e non a caso. Quindi grade rispetto per Busto, ovviamente, perché è una squadra molto forte da tutti i punti di vista, ma anche una determinata volontà di portare a casa un buon risultato".

Programma del 5° turno di ritorno girone B A2 donne

Il 5 gennaio 2025 ore 16 Narconon Volley Melendugno – U.S. Esperia Cremona, ore 17 Imd Concorezzo – Trasporti Bressan Offanengo, Volley Hermaea Olbia – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tenaglia Abruzzo Volley – Itas Trentino, Futura Giovani Busto Arsizio – Tecnoteam Albese Volley.

Classifica girone B A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 32 (11 – 2); Itas Trentino 29 (11 – 2); Narconon Volley Melendugno 24 (8 – 5); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 6); Trasporti Bressan Offanengo 22 (7 – 6);Nuvoli’ Altafratte Padova 20 (6 – 7); Volley Hermaea Olbia 19 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 16 (5 – 8); Imd Concorezzo 8 (2 – 11); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 12).